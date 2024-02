Boom di multe, Salvini: «Il Mit è contro gli autovelox “fai-da-te”. Non possono essere piazzati ovunque»

«Come ministero siamo impegnati per limitare il moltiplicarsi degli auto-velox «fai-da-te» ovunque». È quanto afferma il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini che sui social commenta l’articolo del Sole 24 Ore sul boom di multe incassate ne 2023. «I rilevatori di velocità sono utili nei punti e nelle strade più a rischio - afferma il ministro - ma non possono essere piazzati ovunque, senza alcuna motivazione di sicurezza, solo per tartassare lavoratori e automobilisti».