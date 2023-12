Brasile, vendite auto elettriche e ibride + 61% nel 2024. Stime associazione produttori, “crescita esponenziale in 4 anni”

Il mercato delle auto ibride ed elettriche in Brasile potrebbe crescere del 61% nel 2024, passando degli 88.800 veicoli venduti nel 2023 ai 142.000 del prossimo anno. È quanto stima l’Associazione nazionale dei produttori di autoveicoli (Anfavea) in occasione della pubblicazione le previsioni per il 2024. La crescita della fetta di mercato è consistente se si considera che nel 2020 tra ibride ed elettriche, erano state vendute appena 19.700 auto nel Paese. Da allora si è registrato un progressivo aumento ogni anno, con 35.000 veicoli venduti nel 2021 (77% in più sull’anno precedente), 49.200 nel 2022 (+41%), 88.800 nel 2023 (+80%), fino alla previsione di 142.000 auto vendute nel 2024 ( 61%).

In particolare, le vendite di auto elettriche nel 2024 potrebbero raggiungere le 24.100 unità, rispetto alle 15.200 unità vendute nel 2023. Quanto alle auto ibride le immatricolazioni dovrebbero raggiungere 117.900 veicoli, in aumento significativo rispetto alle 73.600 auto vendute nel 2023. Nonostante la reintroduzione da parte del governo dei dazi di importazione al 35% sulle auto importate, Anfavea ritiene che ciò non influirà sull’espansione prevista. L’avvio della produzione locale delle compagnie cinesi BYD e Great Wall Motors, così come l’arrivo di nuovi produttori e l’inizio della produzione locale di veicoli ibridi da parte di società già presenti nel paese contribuiranno alla crescita del mercato.