Bridgestone: +20% I ricavi 2021 a 3.246 miliardi di yen e utile per 394 mld yen. Annuncia un buy back per 100 milioni

Il gruppo di pneumatici Bridgestone ha chiuso il 2021 con un utile netto di 394 miliardi di yen dalla perdita di 23,3 miliardi dell’anno precedente, ricavi a 3.246 miliardi di yen in crescita del 20% e utile operativo a 394,3 miliardi (+90%). Il gruppo si aspetta prezzi ancora elevati delle materie prime e annuncia un buy back per 100 milioni di yen. Bridgestone afferma che la domanda di pneumatici a livello globale è stata influenzata dai tagli alla produzione automobilistica a causa della carenza di semiconduttori dal terzo trimestre in poi, ma la domanda di pneumatici sostitutivi è rimasta stabile per la vivace attività nel mercato delle auto usate insieme alla carenza di nuovi veicoli e alla ripresa attività economica mondiale.

La redditività è stata messa sotto pressione dal persistente aumento delle tariffe per il trasporto marittimo di nolo, i costi energetici e il costo del lavoro, insieme a uno scenario in cui gomma naturale e petrolio greggio si mantengono su una fascia di prezzo elevata. Per l’intero anno 2022, Bridgestone prevede vendite di 3.650 miliardi di yen e un utile operativo rettificato di 425 miliardi, mentre l’utile dovrebbe arrivare a 280 miliardi di yen.«L’ambiente operativo del Gruppo continuerà a richiedere un’attenta attenzione a causa di vari fattori incerti come le fluttuazioni dei tassi di cambio e dei prezzi delle materie prime, e le condizioni politiche internazionali, oltre alla diffusione del Covid-19 nei paesi di tutto il mondo», ha affermato la società.