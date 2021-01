Britishvolt costruirà gigafactory batterie nel Regno Unito. Impianto disegnato da Pininfarina

LONDRA - Britishvolt, il principale investitore in tecnologie delle batterie del Regno Unito, ha scelto un sito nel nord-est dell'Inghilterra per costruire la prima giga-factory di batterie del Paese. L'azienda ha acquisito diritti esclusivi di un sito a Blyth (Northumberland) e intende iniziare la costruzione nell'estate del 2021. Batterie agli ioni di litio di prim'ordine saranno in produzione entro la fine del 2023. L'investimento totale per la giga-fabbrica di Britishvolt è di 2,6 miliardi di sterline, il che lo rende il maggiore investimento industriale nel nord-est del Paese dall'arrivo di Nissan nel 1984 e uno dei massimi di sempre nel Regno Unito.

Entro la fase finale del progetto, nel 2027, darà impiego fino a 3.000 lavoratori altamente qualificati e la produzione ammonterà a oltre 300.000 batterie agli ioni di litio per il settore automotive inglese. Genererà inoltre fino ad altri 5.000 posti di lavoro in tutta la filiera. Disegnato da Pininfarina Architecture, l'impianto di produzione fungerà da punto di riferimento nel territorio, in linea con la missione della regione di stabilire un'industria manifatturiera sostenibile fornendo al tempo stesso alle comunità locali nuovi spazi pubblici per i momenti ricreativi, il tempo libero e la formazione.