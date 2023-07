BYD costruirà impianto di veicoli elettrici in Brasile. L'investimento sarà di 570 milioni di euro

Il piu grande produttore di veicoli elettrici della Cina, Byd, ha annunciato che costruira un complesso di produzione per veicoli a nuova energia a Camacari, nello stato nord-orientale del Brasile, Bahia. Lo riporta Argus Media. Il complesso comprendera tre impianti di produzione, uno ciascuno per i telai di pullman e camion elettrici, autovetture di nuova energia e materiale per batterie al litio ferro fosfato. La sua capacita progettata e di 150.000 unita/anno per veicoli elettrici a batteria e ibridi. Byd investirà 3 miliardi di real (4,5 miliardi di yuan ovvero 570 milioni di euro) per costruire il complesso, che dovrebbe avviare la produzione nella seconda meta del 2024. L’azienda ha firmato una lettera di intenti con il governo dello stato di Bahia il 27 ottobre dello scorso anno per allestire i tre linee di produzione. Byd punta ad allargare la produzione di veicoli elettrici e batterie al di fuori della Cina.

Il suo primo progetto di produzione all’estero e a Rayong, in Thailandia, con una capacita di 150.000 unita/anno e il lancio e previsto per il 2024. Byd ha venduto 10.536 veicoli fuori dalla Cina nel giugno 2023. La società ha firmato un accordo iniziale con il governo indonesiano a maggio mentre cerca di esplorare il potenziale per maggiori investimenti in veicoli elettrici tra Indonesia e Cina. Ha anche lanciato autobus elettrici a Bogota, in Colombia, mentre le citta dell’America Latina stanno avanzando per elettrificare i loro sistemi di autobus. Byd non e la prima casa automobilistica cinese che ha investito nella produzione di veicoli all’estero, ricorda Argus Media. Great Wall Motor ha presentato a maggio un piano per lanciare un impianto di produzione in Brasile entro il 1deg maggio 2024, con una capacita progettata di 100.000 unita/anno. Great Wall ha anche stabilito stabilimenti in Russia e Thailandia.