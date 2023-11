Byd e Autotorino inaugurano lo showroom vista Duomo a Milano. Luogo dedicato all’innovazione e alla mobilità sostenibile

MILANO - Un nuovo showroom nel cuore di Milano, per Byd e Autotorino che hanno inaugurato ufficialmente il loro spazio a pochi passi dal Duomo. Il luogo è quello dedicato all’innovazione e alla mobilità elettrica, che è stato pensato anche per un nuovo modo di interpretare il ruolo della concessionaria. Le due aziende hanno unito le forze per il comune obiettivo dicontribuire ad un ambiente urbano più vivibile in cui vengano ridotte le emissioni locali.

Per l’inaugurazione dello showroom, Autotorino e Byd hanno dato vita a una serata all’insegna della mobilità, della sostenibilità e dell’esperienza gastronomica firmata dal rinomato ristorante milanese stellato Michelin Il Luogo di Aimo e Nadia, così come dell’azienda agrituristica La Fiorida. Ad intrattenere gli ospiti nell’arco della serata ci ha pensato la violinista elettrica milanese, di fama internazionale, Elsa Martignoni. La serata è stata anche l’occasione per presentare, in anteprima cittadina, Seal, nuovo modello della gamma Byd, berlina di segmento D sportiva e 100% elettrica.