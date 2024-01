Byd ha venduto 3 mln veicoli nel 2023 (+62%). Casa cinese ha immatricolato 1,57 milioni di Bev e 1,44 milioni di ibridi

La cinese Byd ha venduto un numero record di auto nel 2023, accreditata di sorpassare Tesla come leader del mercato mondiale dei veicoli elettrici. Secondo un documento depositato in Borsa, l’anno scorso l’azienda di Shenzhen ha registrato un aumento del 62% delle vendite globali, arrivando a poco più di tre milioni di unita, rispetto al 2022. In particolare Byd ha venduto 1,57 milioni di veicoli elettrici a batteria (BEV) lo scorso anno, in crescita del 73%, e 1,44 milioni di ibridi, +52% rispetto all’anno precedente.