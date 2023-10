Byd stima utile netto nel III trimestre a 1,6 mld di dollari. Vendite record, quasi raggiunta Tesla per numero veicoli elettrici venduti

Byd, il principale produttore cinese di auto elettriche, ha dichiarato di aspettarsi un utile netto per il terzo trimestre di 11,5 miliardi di yuan (pari a 1,6 miliardi di dollari), nonostante il rallentamento della crescita delle vendite di veicoli elettrici in tutto il Paese. L’utile netto preliminare per i primi nove mesi dell’anno potrebbe essere compreso tra 20,5 e 22,5 miliardi di yuan.

L’azienda attribuisce la positiva visione di profitto alle vendite record del terzo trimestre, nonostante l’intensificarsi della concorrenza. Nei tre mesi fino al 30 settembre, Byd è infatti riuscita a vendere un numero di veicoli completamente elettrici quasi pari a quello di Tesla e le mancano solo 3.456 veicoli per superare la casa automobilistica statunitense guidata da Elon Musk. Includendo gli ibridi, Byd ha venduto un totale di 822.094 veicoli per un altro trimestre da record, contribuendo a consolidare il suo primato di marchio automobilistico più venduto in Cina.