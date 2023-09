Carburanti in discesa: prezzi medi benzina e diesel in calo. La verde in modalità self è 1,996 euro/litro. Gasolio a 1,937

Prezzi medi di benzina e diesel ancora in lieve calo sulla rete carburanti. Intanto la quotazione internazionale del diesel ieri ha messo a segno un nuovo rialzo, mentre la benzina è tornata a diminuire.Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 28 settembre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,996 euro/litro (1,998 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,982 e 2,007 euro/litro (no logo 1,989). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,937 euro/litro (rispetto a 1,939), con i diversi marchi tra 1,931 e 1,947 euro/litro (no logo 1,931).

Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,134 euro/litro (2,136 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,060 e 2,207 euro/litro (no logo 2,041). La media del diesel servito è 2,076 euro/litro (contro 2,077), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 2,017 e 2,146 euro/litro (no logo 1,983).I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,717 e 0,745 euro/litro (no logo 0,704). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,393 e 1,489 (no logo 1,400).