Carburanti, in due settimane benzina self +1,4 cent, diesel +2,9. Rialzi a Ferragosto. Prezzi stabili negli ultimi sette giorni

Si sono concentrati attorno a Ferragosto i rialzi registrati sui prezzi praticati di benzina e diesel e ad aumentare è stato in particolare il diesel. Lo rileva Quotidiano energia spiegando che dal confronto tra i prezzi medi nazionali elaborati oggi con quelli dell’11 agosto emerge come la benzina in modalità self sia aumentata di 1,4 centesimi e il diesel self di 2,9 centesimi. La scorsa settimana l’andamento delle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa è risultato invece sostanzialmente stabile.

In base all’elaborazione di Quotidiano energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati alle 8:00 del 27 agosto, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,952 euro/litro (1,938 la rilevazione dell’11 agosto), con i diversi marchi compresi tra 1,944 e 1,971 euro/litro (no logo 1,945). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,854 euro/litro (rispetto a 1,825), con le compagnie tra 1,846 e 1,879 euro/litro (no logo 1,845). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato è 2,089 euro/litro (2,073 il dato dell’11 agosto), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,022 e 2,148 euro/litro (no logo 1,998).

La media del diesel servito è 1,992 euro/litro (contro 1,960), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,929 e 2,047 euro/litro (no logo 1,899). I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,711 e 0,736 euro/litro (no logo 0,693). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,389 e 1,453 (no logo 1,393).