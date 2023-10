Carburanti, prezzi in forte calo ma rischi da crisi in medioriente. Benzina self a 1,949 euro/litro, diesel a 1,918 euro/litro

Prezzi in forte calo sulla rete carburanti italiana, in particolare sulla benzina che nella media nazionale è sempre più vicina al diesel. Ma il trend ribassista rischia di avere le ore contate. Sui mercati petroliferi incombe infatti l’incertezza legata agli sviluppi della crisi in Medio Oriente e le quotazioni del greggio stamani hanno già rialzato la testa. In attesa dell’evoluzione del quadro, questa ad ora la situazione sulla rete nazionale alla luce dei cali della scorsa settimana. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 8 ottobre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,949 euro/litro (1,976 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,933 e 1,968 euro/litro (no logo 1,948).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,918 euro/litro (rispetto a 1,934), con i diversi marchi tra 1,907 e 1,929 euro/litro (no logo 1,916). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato È 2,092 euro/litro (2,116 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 2,021 e 2,145 euro/litro (no logo 2,002). La media del diesel servito è 2,060 euro/litro (contro 2,074), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,996 e 2,129 euro/litro (no logo 1,969).I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,725 e 0,741 euro/litro (no logo 0,712). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,399 e 1,490 (no logo 1,393).