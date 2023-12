Benzina ancora in calo, giù anche il diesel. Il prezzo medio della verde in modalità self scende a 1,784 euro al litro

Prezzi ancora in calo sulla rete carburanti. Recependo i ribassi decisi dagli operatori la scorsa settimana, le medie nazionali di benzina e diesel continuano infatti a diminuire con forza. È quanto rileva Quotidiano Energia. In particolare, sulla rete nazionale, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,784 euro/litro (1,796 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,773 e 1,799 euro/litro (no logo 1,787).

Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,757 euro/litro (contro 1,770), con i diversi marchi tra 1,748 e 1,771 euro/litro (no logo 1,758). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,928 euro/litro (rispetto a 1,940), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,864 e 1,977 euro/litro (no logo 1,844). La media del diesel servito è 1,901 euro/litro (1,915 la rilevazione precedente), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,838 e 1,953 euro/litro (no logo 1,813). I prezzi medi praticati del Gpl si collocano tra 0,724 e 0,743 euro/litro (no logo 0,712). Infine, i prezzi medi del metano auto si posizionano tra 1,439 e 1,569 (no logo 1,457).