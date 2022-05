Carburanti, sale ancora il prezzo della benzina: in modalità self cresce a 1,856 euro/litro. Diesel self va a 1,837 euro/litro

ROMA - si sale ancora sulla rete carburanti. Con le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo che hanno chiuso ieri in lieve aumento per la benzina e in discesa per il diesel, Eni, Q8 e Tamoil rivedono al rialzo oggi di due centesimi i prezzi raccomandati della verde. Il quadro dei prezzi praticati sul territorio, a valle dei movimenti dei giorni scorsi e in attesa di recepire i nuovi interventi, segnala medie in aumento in particolare sulla benzina. Nel dettaglio, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 17 maggio, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self cresce a 1,856 euro/litro (1,837 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,848 e 1,879 euro/litro (no logo 1,845).

Il prezzo medio praticato del diesel self va a 1,837 euro/litro (valore precedente 1,831), con le compagnie tra 1,819 e 1,856 euro/litro. Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato sale a 1,991 euro/litro (1,973 il valore precedente), con gli impianti colorati che mostrano prezzi medi praticati tra 1,946 e 2,082 euro/litro (no logo 1,899). La media del diesel servito si porta a 1,977 euro/litro (contro 1,969), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 1,903 e 2,063 euro/litro (no logo 1,881). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,841 e 0,856 euro/litro (no logo 0,834). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,759 e 1,985 (no logo 1,815).