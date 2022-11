Catl fornirà a VinFast nuova piattaforma per EV. Celle batteria integrate nello skateboard modulare: autonomia fino a 800 km

Il più grande produttore di batterie al mondo, la cinese Catl ha firmato con la vietnamita VinFast, nella sede di quest’ultima ad Haiphong, un memorandum of understanding (MoU) per espandere la collaborazione globale non solo nell’area della tecnologia delle batterie, ma anche nello sviluppo e nella produzione di una piattaforma ‘skateboard EV’ completa. In occasione dell’evento Catl ha presentato il suo concept di Integrated Intelligent Chassis che rivoluziona le tecnologie costruttive posizionando le celle direttamente nel telaio dei veicoli elettrici.

L’eliminazione del contenitore per la batteria riduce peso, costi industriali e consente di inserire più celle, estendendo l’autonomia fino a 800 km o più. Lo skateboard Ciic è regolabile in lunghezza ed include anche motori elettrici e sistemi drive-by-wire di base, in modo che VinFast (o altri produttori che lo acquisteranno) possano progettare qualsiasi corpo vettura sopra di esso. Il concetto di skateboard offre enorme vantaggi in termini di costi - che consente alle Case automobilistiche di industrializzare rapidamente diversi stili di carrozzeria su un’unica piattaforma - non è nuovo.

Ma nel caso del progetto Catl-VinFast la novità sta nella tecnologia delle batterie CTP (cell-to-pack) che semplifica lo sviluppo e riduce tempi e investimenti. Per VinFast - che è nata nel 2017 - questo accordo permetterà di «esplorare ulteriormente varie forme di collaborazione sulla piattaforma skateboard CIIC» anche per espandersi nei mercati globali.