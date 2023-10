Cina, boom +40% per auto elettriche e Phev nei primi 9 mesi 2023. Dei 330 milioni di auto sulle strade 18,21 sono green

PECHINO - In Cina Il parco circolante cinese di veicoli Nev (Nuova energia) cioè elettrici e ibridi plug-in ha raggiunto in settembre i 18,21 milioni di unità. Lo precisa un rapporto del Ministero della Pubblica Sicurezza in cui viene indicato anche il numero totale di veicoli a motore immatricolati in Cina: ben 430 milioni di unità, di cui 330 milioni di autovetture. Durante i primi nove mesi dell’anno il mercato complessivo è cresciuto del 4,4% su base annua toccando 18,17 milioni di immatricolazioni.

Questa cifra è suddivisa in 5,88 milioni di unità nel primo trimestre, 5,87 nel secondo e 6,42 nel terzo. Alla fine di settembre di quest’anno, il parco dei Nev cinesi era composto al 76,9% da modelli puramente elettrici che hanno raggiunto 14,01 milioni di unità. Nei primi nove mesi del 2023, la Cina ha aggiunto sulle sue strade 5.198 milioni di veicoli a nuova energia, (Nev) con un aumento del + 40% su base annua. Questi modelli hanno rappresentato il 28,6% di tutte le auto di nuova immatricolazione nello stesso periodo, con 1,44 milioni di unità nel primo trimestre, 1,709 nel secondo e 2,049 nel terzo.