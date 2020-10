Cina, cresce settore auto dopo calo per Covid. Agenzia statistica, profitti +1,5% su base annua a 45,3 mld di dollari

PECHINO - Il settore automobilistico cinese ha registrato una crescita nei primi otto mesi del 2020, in base ai dati del National Bureau of Statistics, l'agenzia ufficiale di statistica della Cina. I profitti del settore automobilistico sono aumentati dell'1,5 per cento su base annua a 308,48 miliardi di yuan (circa 45,3 miliardi di dollari) da gennaio ad agosto, un miglioramento rispetto al calo del 5,9 per cento registrato nel periodo gennaio-luglio, secondo la China Association of Automobile Manufacturers, che cita i dati del National Bureau of Statistics. Il mercato automobilistico cinese, duramente colpito dall'epidemia di Covid-19, ha iniziato a riprendersi ad aprile.