Cina, il governo offrirà quasi un miliardo di dollari a 6 società (tra cui Catl, Byd e Geely) per migliorare batterie per auto elettriche

La Cina prevede di investire circa 6 miliardi di yuan (845 milioni di dollari) per sviluppare la tecnologia delle batterie di prossima generazione che alimentera i veicoli elettrici. Un totale di sei societa - tra cui Catl, il piu grande produttore di batterie al mondo, e importanti case automobilistiche come BYD e Geely - avranno diritto al sostegno del governo per sviluppare batterie all-solid-state (ASSB), ha riferito il quotidiano ufficiale China Daily, citando anonime fonti industriali.

Il progetto «senza precedenti» sara guidato dai ministeri e dalle commissioni governative competenti, si legge senza fornire dettagli. Le ASSB sono una nuova tecnologia che migliora le tradizionali batterie agli ioni di litio (LIB) utilizzando un elettrolita solido e conduttivo invece di materiale liquido o gel. Hanno meno probabilita di prendere fuoco o esplodere rispetto alle batterie convenzionali e hanno una maggiore densita di energia, quindi sono ritenute piu sicure e piu potenti.