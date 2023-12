Cinese Byd costruira prima fabbrica europea in Ungheria: produrrà veicoli elettrici e ibridi plug-in. Previsti sussidi statali

La cinese Byd prevede di costruire la sua prima fabbrica automobilistica europea in Ungheria. Lo stabilimento nella città meridionale di Szeged produrrà veicoli elettrici e ibridi plug-in per il mercato europeo e creerà migliaia di posti di lavoro, ha detto Byd. L’Ungheria fornirà sussidi per l’impianto, anche se pubblicherà l’importo solo dopo aver ricevuto l’approvazione della Commissione europea, ha dichiarato in una nota il ministro degli Esteri, Peter Szijjarto.