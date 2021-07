Cingolani, servono incentivi per sostituire 30 mln auto vecchie. Ministro, incoraggiare cittadini a nuovo acquisto

"In Italia ci dovrebbero essere incentivi per incoraggiare i cittadini a sostituire le auto vecchie perchè ci sono 30 milioni di veicoli Euro 0, Euro 1, Euro 2 che sono molto inquinanti e quindi dobbiamo fare in modo da favorire un cambio veloce con veicoli più moderni". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani intervistato da Bloomberg ricordando che è invece in atto un "grande piano di incentivi per l'efficienza energetica degli edifici pubblici e residenziali".