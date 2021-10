Cnh, nuovo logo e nome Iveco Group, passo avanti verso spin off. Presentata azienda come holding company con otto marchi

TORINO - Iveco Group ha un nuovo logo istituzionale, "ulteriore passo avanti verso il completamento dello spin-off da Cnh Industrial di questa realtà, che inizierà a operare in via autonoma verso l'inizio del 2022". Il logo presenta Iveco Group come una holding company con un design che pone l'accento sugli otto marchi che ne fanno parte delineando una traiettoria verso il loro comune futuro. Un nome che racconta il lungo viaggio percorso da queste realtà industriali fin dal 1975, quando venne costituita la Industrial Vehicles Corporation.

Sotto il logo si apre il ventaglio dei marchi, disposti su un'ideale linea d'orizzonte. Al centro si trovano le aziende di punta del Gruppo: Iveco, marchio all'avanguardia che progetta, produce e commercializza veicoli commerciali pesanti, medi e leggeri, e Fpt Industrial, "cuore" del Gruppo, che fornisce agli altri brand motori e sistemi di propulsione avanzati. In prima linea si trovano schierati i marchi per gli autobus e i bus granturismo Iveco Bus e Heuliez; Iveco Defence Vehicles per i veicoli per la difesa e la protezione civile altamente specializzati; Astra, esperto nei veicoli cava cantiere; il produttore di mezzi e attrezzature antincendio Magirus; infine, in posizione strategica, Iveco Capital, il braccio finanziario di Iveco Group, che supporta tutti gli altri Brand. La divisione Financial Services fungerà da chiave di volta per i nuovi modelli di business di Iveco Group, in particolare nel settore delle propulsioni alterna.