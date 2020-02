Coronavirus, Moody’s taglia stime delle vendite globali auto 2020 a -2,5% da -0,9%. Outlook settore resta negativo

MILANO - L’epidemia di Coronavirus «sta colpendo la domanda di auto e alterando la catena di forniture», motivo per cui Moody’s ha tagliato le stime sulle vendite globali, confermando l’outlook negativo per il settore. «Le vendite globali di veicoli caleranno del 2,5% nel 2020, meglio del -4,9% del 2019, ma peggio rispetto al calo dello 0,9% che era stato anticipato in precedenza per l’anno in corso», ha detto in una nota Falk Frey, senior vice president dell’agenzia di rating, in cui si sottolinea che «le vendite rimbalzeranno in modo modesto nel 202 con una crescita dell’1,5%».

In particolare, le vendite di auto cinesi scenderanno del 2,9% nel 2020, una revisione «significativa» rispetto al +1% delle stime precedenti, quelle negli Stati Uniti resteranno deboli, mentre quelle dell’Europa occidentale caleranno quest’anno dopo la domanda superiore alle attese registrata a fine 2019. Il Giappone sarà l’unico grande mercato dove si vedrà una crescita delle vendite (+0,4% nel 2020, dopo il -1,4% dell’anno scorso, peggio delle stime).