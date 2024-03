Cresce l’economia circolare di Stellantis, +18% i ricavi 2023. Stima crescita anche nel 2024, previsti 2 miliardi del 2030

Nel 2023, l’unità organizzativa di economia circolare, una delle sette business unit in crescita annunciate nel piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, ha visto aumentare del 18% il proprio fatturato globale rispetto al 2022. In tutte le 4R - Reman, Repair, Reuse, Recycle (Rigenerazione, Riparazione, Riutilizzo, Riciclo) - la gamma completa di ricambi sostenibili è aumentata in maniera importante e ora copre il 15,2% del fabbisogno post-vendita dei clienti. Nel 2024, la business unit Economia circolare mira a confermare il trend di crescita registrato nel 2023.

I piani di espansione sono in linea con l’obiettivo di raggiungere oltre 2 miliardi di euro di ricavi entro il 2030, come previsto dal piano. L’attività sta crescendo in tutto il mondo. A novembre dello scorso anno, Stellantis ha inaugurato il primo hub di economia circolare Sustainera nel comprensorio di Mirafiori, che si occupa della rigenerazione di motori, cambi e batterie ad alta tensione per veicoli elettrici, nonché del ricondizionamento e dello smontaggio dei veicoli, creando un centro di eccellenza che mira a industrializzare le attività di recupero e riutilizzo sostenibile di componenti e materiali.