Dacia, in Italia supera quota 60 mila unità, +26% nei primi 9 mesi 2023. La Sandero si conferma l’auto straniera più venduta

Con il +26% di immatricolazioni rispetto al 2022 nei primi 9 mesi di quest’anno Dacia sfonda il muro delle 60 mila unità consegnate a clienti italiani (per l’esattezza 60.686), dato che lo conferma come il Brand più venduto nel mercato auto a privati: un risultato che è il migliore di sempre nella storia del Brand e coincide con il primo anno di commercializzazione della nuova identità di marca. Analizzando i dati Dacia Italia sottolinea il focus dell’offerta di prodotto sulle reali esigenze dei clienti del nostro paese, testimoniato dal primato di Sandero che resta l’ auto estera più venduta in Italia (34.139 immatricolazioni), grazie alla combinazione di sostanza, affidabilità e controvalore.

Un’ulteriore conferma arriva dal terzo posto di Duster, protagonista del mercato dei B SUV con 20.992 immatricolazioni mentre Jogger dal lancio ha già conquistato quasi 12 mila italiani. Quanto alle alimentazioni alternative Dacia si conferma leader assoluto del mercato grazie alla motorizzazione Gpl Eco-G, scelta da oltre 44 mila clienti italiani, con una quota di mercato che supera il 40%. Commentando i risultati Guido Tocci, managing director di Dacia Italia, sottolinea come sia un brand che «ha cambiato le regole del gioco nel mercato dell’ auto, adottando un approccio diverso, promuovendo un consumo più responsabile e offrendo una mobilità in linea con i tempi che stiamo vivendo. La leadership di Dacia non è casuale, ma è il risultato di una strategia basata su un posizionamento unico e su un modello commerciale di successo».