Daimler, Pischetsrieder verso la presidenza del consiglio di sorveglianza. Proposto come successore di Bischoff

STOCCARDA - Bernd Pischetsrieder, un passato in VW, potrebbe diventare il nuovo presidente del Consiglio di sorveglianza di Daimler, come successore di Manfred Bischoff, membro del Consiglio d'amministrazione dell'allora DaimlerChrysler fino al 2003, ora con mandato di presidenza del Consiglio di sorveglianza dal 2007e in scadenza il 31 marzo 2021, al termine dell'assemblea annuale degli azionisti. Lo scrive la casa automobilistica in una nota, in cui spiega che con lui anche Petraea Heynike e Jürgen Hambrecht si dimetteranno dal consiglio di sorveglianza di Daimler. Le proposte dei successori sono in Elizabeth Centoni, senior vice president Cisco strategy and emerging technology, Ben van Beurden, ceo di Royal Dutch Shell e Martin Brudermüller, presidente del consiglio di amministrazione di Basf. "Bernd Pischetsrieder - ha commentato Bischoff - è uno degli esperti automobilistici più riconosciuti a livello internazionale. La sua competenza e la sua vasta esperienza sono di fondamentale importanza per Daimler".