Dal noleggio all’acquisto con Drive to Buy. La nuova formula di noleggio è stata realizzata da Drivalia

Nel mercato di oggi il noleggio può essere un viatico all’acquisto e rappresentare un’opportunità per testare l’ auto in tutta tranquillità. Così, Drivalia, la società di noleggio, leasing e mobilità di CA Auto Bank, partner strategico del Gruppo DR Automobiles, ha lanciato la formula Drive To Buy. Grazie a questa iniziativa, infatti, durante i primi due mesi, il cliente potrà scegliere se acquistare l’ auto, in un’unica soluzione o in comode rate mensili, al valore di listino, a cui si sottraggono i canoni mensili già pagati. Per cui, prima guida il veicolo e, solo in seguito decide se acquistarlo. Si tratta di un noleggio flessibile, rinnovabile fino a 12 mesi, dove il cliente sceglie anche il colore della vettura.

Attivarlo è semplice, basta andare sul sito drivetobuy.drivalia.com o prenotare l’ auto su Amazon con la possibilità di avere un voucher di sconto andando presso una concessionaria Sportequipe in cui è possibile ricevere un coupon per iscriversi a Drive To Buy al costo di 199 euro rispetto ai 249 euro previsti. Il contratto, con un canone mensile di 699 euro per Sportequipe 6 e di 799 euro per Sportequipe 7, prevede una percorrenza di 1.500 km al mese, RCA furto e Kasko, oltre a 60 minuti al mese di car sharing. Una volta andato sul sito, il cliente può pagare con un bonifico diretto o effettuare un finanziamento identificandosi con Spid o SelfID.