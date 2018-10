Di Maio: «Abbassare Rc auto, indecenti in alcune zone. Ci sarà stretta su abuso targhe auto straniere

ROMA - «La questione dell’Rc auto mi sta molto a cuore e su questo sto lavorando come ministro dello Sviluppo economico perché dobbiamo abbassare i premi assicurativi e le tariffe che in alcune zone d’Italia sono indecenti». Lo dice il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio in un video pubblicato su Facebook. Nel decreto sicurezza ci sarà poi, annuncia, una stretta «all’abuso di targhe straniere in particolare all’abuso di targhe automobilistiche dell’Est, rumene e bulgare, che vengono utilizzate da italiani».