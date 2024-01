Dr Group, al via progetto per nuovo impianto produttivo in Molise. Polo a Macchia d’Isernia con assemblaggio totale delle auto

«Nel 2024 al via il progetto di un nuovo impianto produttivo a Macchia d’Isernia». Lo rende noto l’azienda automobilistica molisana DR Groupe che, a Macchia d’Isernia, ha la sede operativa. «Dal punto di vista industriale - si legge nella nota - è previsto un consistente sviluppo del polo di Macchia d’Isernia attraverso: il progetto di un nuovo impianto di produzione che prevederà l’assemblaggio totale delle automobili in Molise e che andrà ad affiancare i due già operativi (quello per i brand DR ed EVO e quello per Sportequipe e X); l’ulteriore potenziamento del centro ricerca e sviluppo; l’ampliamento del nuovo magazzino ricambi inaugurato nel 2023. Tutto questo comporterà anche una crescita del gruppo sul piano occupazionale con conseguenti ricadute positive per il territorio molisano». Attualmente lavorano per DR Automobiles oltre 500 persone.

Nella nota, l’azienda fa il punto anche sulle immatricolazione del 2023: «Con 32.657 immatricolazioni di auto in Italia, il gruppo chiude l’anno con una quota complessiva del 2,08%. Una precisa strategia commerciale, incentrata soprattutto sulle vendite a privati, ha fatto registrare nel canale retail un + 106% rispetto al 2022 (29.833 auto contro le 14.499 dell’anno scorso) con una quota che sale al 2,86%. 36.193 veicoli venduti complessivamente tra Italia ed estero, grazie a politiche commerciali incentivanti e campagne di comunicazione di grande impatto. Il fatturato cresce fino a circa 700 mln di euro. Nel 2024 sono previsti nuovi modelli per i quattro marchi attuali (DR - EVO - Sportequipe - X) e il lancio di nuovi brand, oltre ad un progetto di ampliamento del polo industriale molisano».