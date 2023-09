Drivalia scelta dalla Santa Sede come Mobility Supporter per il Giubileo 2025

Drivalia e stata scelta per supportare il Dicastero per l’Evangelizzazione come ’Mobility Supporter per il Giubileo 2025’. Il Dicastero per l’Evangelizzazione, cui il Santo Padre ha affidato la preparazione e la realizzazione del Giubileo Ordinario 2025, ha selezionato la societa di mobilita e noleggio del gruppo CA Auto Bank come partner a supporto delle numerose iniziative previste in occasione dell’Anno Santo. Il Giubileo, il secondo con Papa Francesco dopo quello straordinario del 2016, e atteso dai fedeli di tutto il mondo: si stima che l’evento aprira le porte di Roma a oltre 32 milioni di pellegrini. Drivalia si impegnera non solo fornendo diversi veicoli, anche full electric, a sostegno dell’organizzazione dell’evento, ma anche attraverso le proprie soluzioni di mobilita verde, pensate per favorire l’esperienza dei fedeli nel rispetto dell’ambiente.

«Siamo particolarmente grati al gruppo Drivalia per la pronta adesione alle esigenze del Dicastero in vista del Giubileo 2025. Sono certo che il motto scelto, Moved by Hope, sara di grande aiuto per corrispondere alle tante esigenze dei pellegrini e dei turisti», ha affermato Monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione. «Siamo onorati di essere stati scelti come supporter del prossimo Anno Giubilare, uno degli appuntamenti piu emozionanti e attesi al mondo, in grado di mobilitare milioni e milioni di credenti», ha commentato Giacomo Carelli, CEO di CA Auto Bank e Presidente di Drivalia. «Siamo certi che quella con Drivalia si rivelera essere una collaborazione fruttuosa e ricca di soddisfazioni, soprattutto nell’interesse dei pellegrini».