E.On apre ad Essen il più grande centro test e innovazione per e-mobility

E.On, alla luce dell’espansione delle infrastrutture di ricarica pubbliche e private, continua a investire nelle sue soluzioni per la mobilità elettrica. L’azienda tedesca ha inaugurato oggi un nuovo centro per test all’avanguardia e per l’innovazione nell’ambito delle tecnologie di ricarica e delle soluzioni energetiche sostenibili, il più grande centro per i test e l’innovazione, indipendente dal produttore, nell’ambito dell’e-mobility. Nel nuovo sito di Essen (Germania), E.On sta testando e studiando diverse soluzioni di ricarica per veicoli elettrici e la loro integrazione intelligente nell’ecosistema energetico. Sono disponibili più di 25 stazioni e ambienti di prova digitali per testare veicoli, stazioni di ricarica, wallbox e accessori, coprendo un’area totale di circa 10.000 metri quadrati.

Il laboratorio di prova dispone anche di cinque speciali camere climatiche. Queste permettono agli ingegneri di E.On di simulare tutte le condizioni di temperatura che si verificano nel mondo, dal freddo gelido al caldo estremo. Ad esempio, il comportamento di ricarica delle auto elettriche può essere testato a temperature comprese tra meno 40 e più 50 gradi Celsius. Ciò significa che i clienti, come le case automobilistiche, non devono effettuare test lunghi e costosi in ambienti reali. Oltre alla ricerca e allo sviluppo, E.On utilizza il Test Lab anche per formare i propri clienti e partner in materia di installazione e manutenzione. ‘La transizione energetica, i trasporti puliti e sostenibili e la tutela dell’ambiente avranno successo solo se la mobilità elettrica continuerà a svilupparsi. Costruiremo ogni anno almeno 1.000 stazioni di ricarica pubbliche in tutta Europa, accelerando ulteriormente la trasformazione del traffico e dei trasporti.

Con il nostro nuovo centro di test e innovazione, stiamo creando la capacità necessaria per soddisfare la crescente domanda di infrastrutture di ricarica. Di conseguenza, siamo in una posizione ideale per lo sviluppo dinamico del mercato della mobilità elettrica. Siamo molto orgogliosi del nostro team che ha creato un ambiente di prova unico e pratico, a disposizione anche dei nostri partner. Questo rappresenta un grande passo avanti per tutti verso la mobilità elettricà, ha dichiarato Patrick Lammers, Board Member di E.On.