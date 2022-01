Enel, intesa con Federdistribuzione su mobilità elettrica. Reti di ricarica dove si fa la spesa o shopping

Favorire la diffusione della mobilità elettrica installando punti di ricarica per fare il pieno di energia all’auto mentre si fa la spesa o durante lo shopping: è uno degli obiettivi del protocollo d’intesa siglato tra Federdistribuzione ed Enel, attraverso la nuova divisione globale dedicata alla mobilità elettrica. Con una rete di 15.600 punti vendita e un’offerta di parcheggi auto che spazia da diverse centinaia fino ad arrivare a 3mila posti per le strutture di grandi dimensioni, sottolinea la nota congiunta, le aziende associate a Federdistribuzione possono contare su un potenziale di oltre 500mila posteggi disponibili. Le stazioni di ricarica di Enel, grazie alle diverse potenze, permetteranno di creare una rete che soddisferà le esigenze di ciascun cliente e daranno un ulteriore impulso alla crescita dell’e-Mobility in tutto il Paese.