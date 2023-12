EV, a novembre +55,2% vendite veicoli elettrici in Italia. Sale a 5,7% quota mercato. Tesla Model Y e Model 3 in testa, segue 500e

Il mercato delle auto elettriche in Italia si conferma in recupero, ma serve un’azione piu incisiva per limitare il divario che ci separa dagli altri grandi d’Europa. A novembre sono state immatricolate nella Penisola 7.966 nuove vetture full electric (+55,3% rispetto al novembre 2022), con la quota di mercato che sale nel mese al 5,7% dal 4,1% registrato a ottobre (a novembre 2022 era 4,3%). Lo comunica Motus-E. Nel periodo gennaio-novembre 2023 le auto elettriche registrate in Italia salgono cosi a quota 59.478, in aumento del 33,6% rispetto ai primi 11 mesi del 2022, con una market share pari al 4,1%, in lieve crescita rispetto al 3,7% dello stesso periodo del 2022. Il parco circolante completamente elettrico si attesta al 30 novembre a 217.422 unita.

Secondo l’analisi di Anfia sul mercato dell’ auto in Italia, nei primi undici mesi del 2023, Fiat Panda, Lancia Ypsilon e Fiat 500 ibride occupano rispettivamente la prima, seconda e quinta posizione tra le autovetture mild/full hybrid. Tra le PHEV, Jeep Compass e il modello piu venduto, mentre Jeep Renegade e al quinto posto e Alfa Romeo Tonale al nono. Tra le elettriche, Fiat 500 risulta il terzo modello piu venduto dopo Tesla Model Y e Model 3, mentre Peugeot 208 occupa l’ottava posizione.

Tra i grandi, l’Italia e l’unico Paese dove le immatricolazioni non stanno decollando. Il differente andamento si manifesta chiaramente anche nella quota di mercato delle auto elettriche nei primi 10 mesi del 2023, che ci vede ormai stabilmente anche dietro alla Spagna. Infatti in Francia e al 16%, in Germania al 18%, in Italia al 3,9%, in Spagna al 5,3% e nel Regno unito al 16,4%. «Il pericolo di trasformarci in un mercato di Serie B rischia di essere sempre piu concreto», spiega il segretario generale di Motus-E, Francesco Naso, secondo cui «e evidente che i sistemi incentivanti ereditati dai precedenti Governi vadano rimodulati il prima possibile per agganciare la crescita dell’elettrico che si registra gia nei Paesi con cui dobbiamo ambire a competere».