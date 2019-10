Fca, +11,43% le vendite a settembre in Italia. Bene Renegade e 500X

TORINO - Il gruppo Fca ha venduto a settembre in Italia 31.418 auto, l’11,43% in più dello stesso mese del 2018. La quota di mercato è pari al 22,1% (a fronte del 22,49%). Nei nove mesi le immatricolazioni sono 353.227, in calo dell’11,27% rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso. la quota scende dal 26,69 al 24,07%. Tra le vetture più vendute a settembre sono 5 i modelli Fca: oltre a Panda e Ypsilon (prima e seconda assolute), Renegade, 500X e 500. Nella classifica dei segmenti sono prime Panda, Ypsilon, Stelvio e Qubo.

Nei nove mesi sono al vertice del loro segmento Panda, Ypsilon, Renegade, Stelvio, 500L e Qubo. E stato un altro trimestre positivo per Lancia che aumenta le vendite del 35% per una quota del 2,9%, con Ypsilon seconda vettura più venduta in assoluto e prima nel segmento B. Stelvio e Giulia si confermano al primo posto rispettivamente nelle categorie suv e berline del segmento D, mentre la 124 Spider è al primo posto nel segmento H con un incremento del 30% rispetto al 2018. Jeep in settembre aumenta le vendite del 27,7% e chiude il mese al 4% di quota, +0,45%.