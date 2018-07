Fca, continua a luglio il voucher “Chiaro e Tondo Impresa” per Pmi e professionisti. Fino a 5.400 euro di bonus

TORINO - FCA ha rinnovato anche per tutto luglio l’iniziativa “Chiaro e Tondo Impresa” dedicata alle piccole e medie imprese (PMI) italiane e ai liberi professionisti per assicurare a queste categorie di clientela un bonus per l’acquisto di un’ auto del gruppo FCA. Dopo il successo dello scorsa edizione del programma - che ha riguardato il periodo da maggio a giugno, il Gruppo FCA ha voluto proseguire con questa importante iniziativa anche durante tutto il mese di luglio, così da favorire il rinnovo del parco aziendale e delle auto dei professionisti.

Ad esempio, Anche grazie anche al contributo delle concessionarie, fino al 31 luglio “Chiaro e Tondo Impresa” prevede 5.400 euro di bonus sulle vetture in pronta consegna per l’acquisto di una Fiat Tipo 5 Porte, il modello che combina spazio e personalità. E per le aziende un extra bonus di 500 euro. Per chi invece desidera mettersi alla guida di una vettura del marchio Jeep, per Renegade, il Suv con le migliori capacità off-road della sua categoria, questo valore sale fino a 6.100 euro sulle auto in pronta consegna; e per le aziende un extra contributo di 500 euro.

Per chi è alla ricerca di sportività e confort, nel caso di Alfa Romeo Stelvio, il primo Suv della storia del marchio, “Chiaro e Tondo Impresa” arriva sino a 9.200 euro sulle auto in pronta consegna, con 1.000 euro di extra bonus per le aziende. Sul portale dedicato www.scontochiaroetondo.it gli utenti possono visualizzare il valore del bonus “Chiaro e Tondo Impresa” specifico per ciascun modello della gamma FCA. Sempre sul sito si può richiedere il voucher da utilizzare in concessionaria, che sarà contestualmente inviato all’indirizzo di posta elettronica inserito dal cliente.