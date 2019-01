Fca Bank farà ricorso contro provvedimento Antitrust

TORINO - «Nel pieno rispetto dell’operato dell’autorità, Fca bank è convinta che gli addebiti mossile nella decisione siano infondati e presenterà ricorso avverso il provvedimento dinanzi alla competente Autorità giudiziaria>. Così in una nota Fca Bank, in relazione al provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che sanziona le banche «captive» di tutti i principali costruttori automobilistici operanti in Italia, nonchè le associazioni Assofin e Assilea, per aver partecipato a uno scambio di informazioni sulle condizioni dei finanziamenti finalizzati all’acquisto di automobili, che l’Autorità sostiene essere avvenuto in violazione della normativa sulla concorrenza.