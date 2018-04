Fca, boom di vendite in Usa: a marzo +13,6%. Bene anche GM: +16%. Anche Ford sopra le stime +3,4%

TORINO - A marzo - si legge nella nota di Fca - sono state vendute 216.063 auto. Per le vendite retail è stato il miglior mese di marzo dal 2001, mentre per le vendite complessive per trovare un dato più alto bisogna risalire a marzo 2006. Il brand Jeep registra un incremento del 45% con 98.382 vetture vendute. Si tratta del miglior mese di marzo da sempre, grazie soprattutto a Jeep Wrangler (+70%) e Jeep Cherokee (+63%). Le vendite di Ram Truck sono in calo del 13%, ma il Ram Light Duty ha registrato un aumento dell’8%. In crescita del 15% il brand Chrysler, con un incremento del 40% del Chrysler Pacifica minivan e del 25% del Chrysler 300, mentre Dodge ha perso il 2%. Il brand Fiat è in calo del 47% con 1.544 auto, mentre le vendite di Alfa Romeo (2.576 unità) sono più alte dello stesso mese di un anno fa, grazie a Giulia e Stelvio.

A marzo le immatricolazioni di Ford Motor negli Stati Uniti hanno segnato una crescita del 3,46%. Il risultato è migliore delle stime degli analisti che puntavano su un incremento dello 0,8% secondo quanto riferisce Bloomberg. Più in dettaglio, le vendite di Suv sono aumentate del 7,5%, mentre quelle delle auto hanno registrato una flessione dell’8,1%.

Molto bene anche General Motors che a marzo, negli Stati Uniti le immatricolazioni sono salite del 16% annuo a 296.341 unità; gli analisti attendevano un rialzo del 3,6%. Come si legge nella nota della società, le immatricolazioni di Chevrolet sono cresciute del 15,6% a 199.367 pezzi mettendo a segno il marzo migliore dal 2007. Quelle di Buick sono aumentate del 28% a 26.834 unità (marzo migliore dal 2004), quelle di Gmc hanno registrato un +11,4% a 55.646 unità (marzo migliore di sempre) e quelle di Cadillac hanno visto un +12,7% a 14.494 esemplari (marzo migliore in assoluto). Le vendite retail sono salite del 14% rispetto al marzo 2017 con una quota di mercato stimata al 17,7%, massimo del 2009. Kurt McNeil, vicepresidente per le vendite di Gm, ha detto in una nota che «marzo è stato per noi un mese eccezionale. Una economia in crescita e prodotti nuovi ci hanno aiutato a mettere in atto un piano di successo per conquistare consumatori da altri marchi». Secondo lui, una volta che una persona compra un prodotto Gm, «tende a restare in famiglia».