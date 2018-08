Fca torna a crescere a luglio: +3,4% in Italia. Jeep raddoppia le vendite +102%, bene Alfa Romeo: 44,5%

TORINO - Torna a crescere il gruppo Fca sul mercato italiano. A luglio il gruppo ha venduto 42.107 vetture, il 3,41% in più dello stesso mese del 2017. La quota scende dal 27,9 al 27,6%. Nei primi sette mesi dell’anno le immatricolazioni sono 345.017, pari al 7,7% in meno dell’analogo periodo del 2017. La quota passa dal 29,13 al 27,09%. Ancora una volta è Jeep a registrare un ottimo risultato: il brand raddoppia le vendite sia nel mese (7.200 immatricolazioni, +102%) sia nei sette mesi (55.250, +101%).

Segno decisamente positivo anche per Alfa Romeo che a luglio raggiunge il 3,2% di quota, record assoluto dal 2012 e aumenta le registrazioni del 44,5%. Lo sottolinea Fca nella nota di commento alle vendite in Italia. Nel mese 7 modelli Fca sono tra “le top ten”: Panda, 500X, Tipo, Compass, Ypsilon, Renegade e Punto. Infine, risultano le più vendute dei loro rispettivi segmenti Panda, Tipo, 124 Spider, 500X, Compass, Stelvio, 500L e Qubo.

Le immatricolazioni del marchio Fiat a luglio sono oltre 26.500 vetture, in calo del 10% e la quota è del 17,4%, mentre nei primi sette mesi del 2018 sono quasi 227 mila (-17,8%)e la quota è del 17,8%. Quattro modelli del brand sono nella top ten. La Panda risulta la più venduta in assoluto ed è prima anche nel segmento A con una quota del 34,2%. Seconda del segmento la 500, con una quota del 14,2%. La 500L domina il suo segmento con una quota del 42,3%. La 500X (seconda assoluta) è prima del suo segmento con una quota del 22,1%.

Il marchio Lancia a luglio registra quasi 3.500 vetture (-18,67%), per una quota del 2,3%. Nel progressivo annuo le Lancia registrate sono oltre 30.600 (-25,86%) e la quota è del 2,4%. Prosegue il grande successo di vendite della Ypsilon che a luglio ottiene una quota nel segmento B del 9,5% ed è la sesta auto più venduta in assoluto in Italia.