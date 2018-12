Fca: da Amazon nuovo responsabile Usa. Manley annuncia Mark Stewart: «Rafforziamo la squadra»

TORINO - È un ex manager di Amazon Mike Stewart l’uomo che Mike Manley ha scelto come responsabile di Fca in Nord America. L’amministratore delegato del gruppo, che finora aveva tenuto la delega, lo annuncia in una lettera ai dipendenti del mondo. Ci sarà anche un nuovo responsabile della comunicazione, Niel Golightly, che arriva da Shell Oil Company e prende il posto di Mike Keegan, al quale viene affidata l’area della Sostenibilità. Le nuove nomine completano «i cambiamenti di vertice annunciati a inizio ottobre. Quel team - spiega Manley ai dipendenti - sta già lavorando a pieno ritmo in tutto il mondo, nei vari brand e funzioni, per tradurre in realtà gli impegni che ci siamo assunti con il piano per i prossimi cinque anni. Queste nuove nomine aiuteranno ad apportare competenze cruciali in ruoli chiave».

Alla presentazione del volume "Polizia e motori. La lunga strada insieme", al Lingotto, John Elkann ribadisce l’impegno del gruppo per il brand Alfa Romeo: «continueremo a investire per renderlo all’altezza del suo passato». È lo stesso Manley a ricordare che Stewart proviene da Amazon «azienda nota per una spiccata cultura dell’innovazione e per l’impegno a offrire ai clienti un valore straordinario». Stewart è stato vicepresidente di Operations, «occupandosi di gestire la soddisfazione del cliente in 200 sedi con più di 180.000 dipendenti». Ha anche una significativa esperienza nel settore auto, avendo ricoperto il ruolo di Coo del fornitore di sistemi e componenti Zf Trw. Golightly proviene invece da Shell Oil Company, dove è stato vice presidente delle External Relations Americas con «la responsabilità di sviluppare e mettere in pratica le strategie relative alla reputazione, alla gestione del marchio, all’interazione con gli stakeholder e alla comunicazione per le linee di business di Shell nel Nord e Sud America». Sia Stewart sia Golightly entreranno nel Group Executive Council (Gec), dove resterà anche Keegan come coordinatore.