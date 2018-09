Fca, Manley: «Marchionne leader unico, sua eredità non facile. Farò del mio meglio per la società»

DETROIT - «Sono stato fortunato a diventare parte del mondo» di Sergio Marchionne «nove anni fa»: raccoglie «la sua eredità non è un compito facile, ma se c’è una cosa che non cercherò di fare è essere Sergio. È stato e sarà sempre un leader unico». Lo afferma l’amministratore delegato di Fca, Mike Manley, nel corso della commemorazione per Marchionne ad Auburn Hills.

Manley assicura che «farà del suo meglio» per assicurare che la società «continui a nutrire e sviluppare i valori che sono essenziali per il suo successo, a mantenere il rispetto dei nostri concorrenti e la fiducia della comunità finanziaria e, soprattutto, a garantire la dignità di tutti coloro che sono parte di questa incredibile organizzazione. Farò del mio meglio per onorare la memoria di Sergio».