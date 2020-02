Fca rafforza il polo di Torino, 100 assunti per modelli ecologici. Al via produzione Maserati Ghibli ibrida, a giugno la 500e

TORINO - Il piano di investimenti di Fca per il polo produttivo di Torino si sviluppa ulteriormente con nuovi progetti nell’area della sostenibilità e si consolida con il raggiungimento di importanti traguardi operativi. Nel comprensorio di Mirafiori, Fca installerà Solar Power Production Units con pannelli fotovoltaici per una superficie di 150 mila metri quadrati in grado di produrre 15 MW di elettricità, contribuendo alla riduzione delle emissioni per oltre 5.000 tons di CO2 e fornendo energia sostenibile per la carica dei modelli elettrificati prodotti nel sito. Installazione di 850 colonnine di ricarica nell’intero polo di Torino. In particolare, 750 punti di ricarica saranno destinati ai parcheggi dipendenti. Avviata la produzione di Maserati Ghibli con motorizzazioni ibride.

Le pre-serie della 500 BEV, destinate ai test di prodotto e processo, sono già in circolazione in vista dell’inizio della produzione nel mese di giugno. Avviata l’assunzione di un centinaio di profili specializzati per coprire bisogni legati al lancio dei nuovi prodotti. Fca prosegue con determinazione il lancio di progetti nel settore della sostenibilità legata all’elettrificazione e rafforza il piano di investimenti per il Polo produttivo di Torino nell’ambito del piano industriale per l’Italia 2019-2021 in cui sono previste complessivamente risorse finanziarie per 5 miliardi di euro.

Dopo avere presentato, in collaborazione con Terna, lo sviluppo a Mirafiori del più grande polo V2G (Vehicle-to-Grid), che ha l’obiettivo di arrivare a connettere un’intera flotta di 700 vetture elettriche (500 BEV), collegate ad una infrastruttura di ricarica bidirezionale che sarà in grado di mettere a disposizione alla rete una potenza di 25 Megawatt per servizi di bilanciamento energetico, Fca annuncia oggi altri due progetti strategici.