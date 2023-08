Fincantieri, jv con Leonardo sigla contratto da 925 mln per tre nuovi pattugliatori della Marina Militare

Orizzonte Sistemi Navali, la joint venture partecipata da Fincantieri e Leonardo con quote rispettivamente del 51% e del 49%, ha siglato il contratto per la costruzione di tre pattugliatori per la Marina Militare. Lo rende noto un comunicato congiunto. Il valore complessivo del contratto per le prime tre unità è pari a 925 milioni, comprensivo dei relativi servizi di supporto logistico. L’accordo prevede opzioni relative ad ulteriori tre unità e agli adeguamenti infrastrutturali necessari per le basi navali di Augusta, Cagliari e Messina, dove avranno sede le navi. Il contratto è stato firmato con la Direzione degli Armamenti Navali del Segretariato Generale della Difesa/DNA.

Nei prossimi giorni, Orizzonte Sistemi Navali concluderà i contratti di sub-fornitura con Fincantieri e Leonardo, che avranno rispettivamente un valore pari a circa 540 e 255 milioni. I nuovi pattugliatori hanno una lunghezza di circa 95 metri, un dislocamento di 2.300 tonnellate e la capacità di ospitare a bordo 97 membri di equipaggio. «Questo contratto premia e mette insieme il meglio della tecnologia italiana. Leonardo e Fincantieri, attraverso Osn, sono in grado di offrire soluzioni “stato dell’arte” per la sicurezza nazionale» commenta l’amministratore delegato di Leonardo Roberto Cingolani che aggiunge: «Questo è il frutto di una sinergia solida e prospettica.

La Marina Militare ha la garanzia del presidio di una capacità di lungo periodo. Pierroberto Folgiero, numero uno operativo di Fincantieri, commenta che la firma dell’accordo rappresenta un successo commerciale in quanto i pattugliatori »appartengono alla famiglia FCX, l’architrave della nuova offerta di Fincantieri nell’ambito della Difesa su scala globale». Secondo Folgiero è «la conferma della capacità gestionale del gruppo di ricoprire il ruolo di partner strategico della nostra Marina, una delle più avanzate al mondo». Il programma, inoltre, rilancia Osn e «consolida la collaborazione con Leonardo permettendoci di concentrare le competenze di integrazione del sistema nave e, in senso più ampio, ribadisce la valenza del nostro Sistema-Paese».