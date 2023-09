Fonti UE, “Lunedì possibile accordo su nuova proposta Euro 7. Proposta tedesca possibile inclusione di e-fuels nel testo”

BRUXELLES - «Pensiamo che al Consiglio Competitività di lunedì la maggioranza delle delegazioni, e sicuramente una maggioranza qualificata, sosterrà» il testo di regolamento sull’ Euro 7 proposto dalla presidenza spagnola. Lo ha detto un alto funzionario dell’ Ue. Per trovare un compromesso - ha spiegato - «ci siamo concentrati sulle particelle nei freni e nelle batterie, pur mantenendo grosso modo la regolamentazione dell’ Euro 6 per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico».

Questo è il tipo di testo che verrà sottoposto lunedì ai ministri. «Avremmo voluto forse un documento più ambizioso per quanto riguarda alcune delle particelle emesse, e in particolare per quanto riguarda i di scarico supplementari. Ma questo non avrebbe avuto il sostegno degli Stati membri», ha concluso. La fonte ha inoltre parlato della «possibilità» di inclusione del testo degli e-fuels, sotto proposta della Germania, spiegando che la questione verrà discussa dai ministri.