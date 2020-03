Ford con 3M e General Electrics per velocizzare produzione respiratori per coronavirus

DETROIT - Ford ha unito le forze con una serie di aziende, tra cui la multinazionale americana 3M e Ge Healthcare, divisione di General Electric, per dare un aiuto nella risposta all’emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di coronavirus. L’obiettivo è accelerare la produzione di respiratori per gli operatori del settore sanitario e di ventilatori per i pazienti colpiti dal coronavirus.

Inoltre, Ford, in collaborazione con United Auto Workers (Uaw, il maggiore sindacato americano del settore auto) per assemblare oltre 100.000 visori protettivi in plastica a settimana per dare un aiuto in più a personale medico e lavoratori delle fabbriche. «È un momento critico per l’America e per il mondo. È il tempo dell’azione e della cooperazione. Mettendo insieme aziende di settori diversi, possiamo fare una differenza reale per le persone che hanno bisogno e per chi è in prima linea in questa crisi», ha detto Bill Ford, presidente esecutivo della casa automobilistica.