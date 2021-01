Ford, immatricolazioni Usa -15,6% nel 2020. Persa leadership tra i pickup, ora comanda GM

NEW YORK - Le vendite di vetture ford sono diminuite negli Stati Uniti del 9,8% nel quarto trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, per un totale di 542.749 veicoli; le vendite di pickup sono calate del 12%, mentre quelle dei Suv sono cresciute del 4%; le immatricolazioni di auto sono crollate del 41,1%. Nel mondo, le immatricolazioni nel quarto trimestre sono diminuite del 2,8%. Nell’intero 2020, le immatricolazioni sono diminuite negli Stati Uniti del 15,6%, a causa della pandemia di coronavirus. Per la prima volta dal 2016, Ford è stata superata in testa alla classifica delle vendite dei pickup da General Motors: la linea F Series della Ford ha venduto 787.422 veicoli, in calo del 12%, mentre Gm ha venduto 839.691 unità tra Chevrolet Silverado e GMC Sierra, in aumento del 3,9%. A Wall Street, il titolo Ford sale del 2,72%.