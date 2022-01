Ford: supera 100 mld di capitalizzazione, è la prima volta nella sua storia

NEW YORK - Ford avanza a Wall Street e raggiunge per la prima volta una capitalizzazione di mercato di 100 miliardi di dollari. I titoli della casa automobilistica salgono fino al 4,6% a 25,59 dollari, ai massimi degli ultimi 20 anni regalando a Ford un valore di 100 miliardi. A spingere è l’ottimismo sui piani per l’aumentoi della produzione di auto elettriche.