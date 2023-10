Ford, trimestre sotto le attese cala a Wall Street del 3%. Accordo con Uaw costerà 6,2 miliardi di dollari

NEW YORK - Ford chiude il terzo trimestre sotto le attese degli analisti e cala a Wall Street del 3% nelle contrattazioni after hours. L’utile netto è salito a 1,2 miliardi di dollari, o 39 centesimi per azione contro i 45 centesimi su cui scommetteva il mercato. I ricavi si sono attestati a 41,18 miliardi, sotto i 41,20 miliardi su cui scommetteva il mercato. Ford ha siglato un accordo preliminare con il potente sindacato dei metalmeccanici americano, il United Auto Workers, per il rinnovo del contrattato di lavoro quadriennale. L’intesa costerà, secondo alcune stime, 6,2 miliardi a Ford nel corso della sua durata.