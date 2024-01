Ford, vendite Usa nel 2023 +7,1% a quasi 2 milioni. Per il 47esimo anno consecutivo, la F-Series è stato il pick-up più venduto

Ford Motor ha venduto negli Stati Uniti quasi 2 milioni di veicoli nel 2023, per un aumento del 7,1% rispetto a un anno prima. Per l’esattezza, venduti 1.995.912 veicoli, con 487.840 vetture vendute nel quarto trimestre (+0,8% rispetto allo stesso trimestre del 2022). Nel quarto trimestre, ha venduto 25.397 vetture elettriche, per un totale di 72.608 in tutto l’anno, il miglior risultato della sua storia, con un rialzo del 18% rispetto al 2022.

Per il 47esimo anno consecutivo, la F-Series è stato il truck più venduto negli Stati Uniti. Il titolo di Ford è piatto a Wall Street, dove soffre per il confronto con General Motors, che ha registrato un aumento delle vendite del 14% a 2,6 milioni di veicoli. Il titolo di Gm, oggi, guadagna l’1,9%. Negli ultimi tre mesi, il titolo di Ford ha perso il 2,9%, quello di Gm ha guadagnato il 13,8%.