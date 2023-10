General Motors ferma tutti i robotaxi Cruise dopo lo stop delle autorità a San Francisco

Cruise, l’unità di veicoli autonomi di proprietà di General Motors, ha sospeso tutte le operazioni senza conducente a livello nazionale dopo che le autorità di regolamentazione della California hanno scoperto che le sue auto senza conducente rappresentavano un pericolo per la sicurezza pubblica. Il Dipartimento della Motorizzazione della California ha revocato la licenza per Cruise, che recentemente ha iniziato a trasportare passeggeri in tutta San Francisco, questa settimana.

Cruise è anche oggetto di indagine da parte delle autorità di regolamentazione statunitensi dopo aver ricevuto segnalazioni di potenziali rischi per pedoni e passeggeri. Si tratta di una grave battuta d’arresto per la società, che stava gettando le basi per espandersi in diverse città degli Stati Uniti (operava già in 15 di esse) e in Giappone. Il Dmv martedì aveva vietato la circolazione di auto senza conducente a San Francisco, dove Cruise era presente con 200 veicoli, e aveva accusato la società di aver nascosto il video di un incidente che ha coinvolto un pedone.

«La cosa più importante per noi in questo momento è adottare misure per ritrovare la fiducia del pubblico», ha fatto sapere Cruise in un messaggio su X, il sito di social media precedentemente noto come Twitter. «Con questo spirito, abbiamo deciso di sospendere in modo proattivo le operazioni senza conducente su tutte le nostre flotte».