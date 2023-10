General Motors: in sciopero lavoratori in Canada, si aggiungono a protesta in Usa

NEW YORK - I lavoratori dei sindacato canadese unifor hanno proclamato lo sciopero contro General Motors, dopo il fallimento dei negoziati tra la casa automobilistica e la sigla sindacale che rappresenta circa 4.300 lavoratori. General Motors sta già affrontando lo sciopero, negli Stati Uniti, di circa 9.200 lavoratori del sindacato United Auto Workers, iniziato lo scorso 15 settembre. Gli scioperi nella provincia dell’Ontario riguardano un impianto di assemblaggio che produce lo Chevrolet Silverado e i motori di veicoli come lo Chevrolet Equinox e un impianto che produce parti per vari modelli di auto e furgoni. Nel premercato, il titolo di General Motors perde lo 0,6%.