Generali e Telepass, asse per la mobilità connessa. Nasce “Next”, assicurazione e telepedaggio per 1 milione clienti

MILANO - Creare un ecosistema digitale per la mobilità del futuro, sempre più connessa e sostenibile. Nasce da qui la collaborazione tra Generali e Telepass che hanno dato vita a un nuovo dispositivo («il primo al mondo» dicono le due società) che unisce asssicurazione, telematica e telepedaggi. Si tratta di ‘Next’ e racchiude 30 servizi digitali: dal telepedaggio al pagamento della benzina o del parcheggio con comando vocale, dal monitoraggio dello stile di guida in tempo reale (real time coaching), all’assistenza automatica in caso di emergenza. «Il mondo della telematica e quello del telepedaggio si fondono in un’unica porta d’accesso digitale» per la guida del futuro, garantendo «più prevenzione, sicurezza, assistenza e rapidità, e anche un impatto sociale e ambientale positivo», incentivando comportamenti responsabili alla guida, dice il ceo di Generali Jeniot, Francesco Bardelli, sottolineando che l’obiettivo è raggiungere 1 milione di clienti entro il 2022.

Negli ultimi 5 anni la compagnia assicurativa ha investito «circa 50 milioni di euro» in tecnologie per la mobilità con investimenti in nuove competenze, IoT e Big data, che hanno portato all’inserimento di oltre 100 risorse specializzate. Next è «un Telepass evoluto», una sorta di super Black Box con telepedaggio, che punta a intercettare «un’esigenza di mobilità facilmente fruibile e connessa», afferma il ceo di Telepass, Gabriele Benedetto. «Oggi cresce l’attenzione verso nuove forme di mobilità connessa e sostenibile: quasi un cliente su due utilizza un’ auto connessa, cresce il car sharing, e il 70% aspira a un mezzo elettrico o ibrido», aggiunge Massimo Monacelli, chief Poperty & Casuality Officer di Generali Italia. La partnership tra Telepass e Generali Italia è partita due anni fa e ha dato vita anche all’innovativo sistema di rimborso automatico in caso di ritardi in autostrada.