Germania: -26,9% il mercato auto a dicembre, -10,1% nel 2021. Le Bev +83,3%, ibride in crescita del 43%

BERLINO - Nel mese di dicembre 2021, in Germania sono state immatricolate 227.630 autovetture, segnando un calo del 26,9% rispetto a dicembre 2020. Nell’intero 2021, le immatricolazioni in Germania sono state pari a 2,62 milioni, ovvero -10,1% in confronto al 2020. Nel 2021, il 65,4% (-6,5%) dei nuovi veicoli è stato immatricolato commercialmente e il 34,6% (-16,3%) privatamente. Lo comunica la motorizzazione tedesca. Guardando ai marchi tedeschi, nel 2021 hanno visto una crescita Smart (+49,7% a 24.023 unità), Opel (+10,7% a 161.852 unità) e Porsche (+9,9% a 28.925 unità). Tutti gli altri marchi tedeschi hanno chiuso il 2021 con numeri in calo, il più pronunciato è quello di Ford con -35% a 126.358 unità, seguito da Mercedes (-25,7% a 225.392 unità). Audi ha perso il 15% a 181.877 unità, Bmw il 7,7% a 222.481 unità e Mini il 2,7% a 42.938 unità.

Nonostante un calo del 6,8% a 489.962 unità, Volkswagen si è confermato il marchio leader di mercato con una quota del 18,7%. Per quanto riguarda gli altri marchi del gruppo Stellantis, oltre a Opel, hanno tutti chiuso l’anno con il segno meno: Alfa Romeo -7,9% a 2.991 unità; Citroen -12,9% a 42.636 unità; Ds -25,4% a 2.069; Fiat -7,1% a 82.783; Jeep -13,9% a 13.503; Peugeot -4,9% a 52.660. A livello percentuale, i marchi che sul mercato tedesco hanno registrato le migliori performance del 2021 sono Polestar (+153,2% a 2.631 unità) e Tesla, che ha visto un +137,9% a 39.714 unità. Guardando alle motorizzazioni delle nuove auto immatricolate, anche in Germania nel 2021 è continuata a calare la quota di mercato delle vetture a benzina e diesel, mentre ha mostrato una decisa crescita il numero delle auto con motorizzazioni alternative.

Nel dettaglio, le auto a benzina hanno registrato un calo delle immatricolazioni del 28,6% a 972.588 unità, con quota al 37,1%, contro il 46,7% del 2020. Le vendite di auto diesel nel 2021 sono scese del 36% a 524.446 unità, con quota di mercato del 20%, contro il 28,1% dell’anno precedente. Andando a vedere le auto con motorizzazioni alternative, i veicoli ibridi immatricolati sono stati 754.588, in crescita del 43% con quota di mercato del 28,8%; di cui 325.449 ibridi plug-in (+62,3%) hanno raggiunto una quota del 12,4%. Le auto elettriche (Bev) immatricolate sono state 355.961, +83,3% sul 2020, con quota di mercato del 13,6%. Le auto alimentate a Gpl (+54,6% a 10.118 unità) rappresentano lo 0,4% del mercato e le auto alimentate a metano (-45,3% a 3.916 unità) si sono fermate allo 0,1% del mercato auto tedesco nel 2021.